Kreis Herford will Kindergarten-Anmeldungen erleichtern

Von den guten Erfahrungen der Gemeinde Hiddenhausen mit dem digitalen Anmeldeverfahren KitaVM für Kindertageseinrichtungen sollen jetzt auch andere Kommunen profitieren: Der Kreis führt das Verfahren nun auch in Enger, Spenge, Kirchlengern, Rödinghausen und Vlotho ein.

Mit dem digitalen Anmeldeportal KitaVM soll für die meisten Eltern im Kreis Herford künftig eine Anmeldung bei der Suche nach einem Kita-Platz reichen. Nach guten Erfahrungen in der Gemeinde Hiddenhausen wird das System nun auch für Enger, Spenge, Kirchlengern, Rödinghausen und Vlotho eingeführt.

Der Vorteil des Anmeldeportals für alle Beteiligten liegt darin, dass die Anmeldung eines Kindes nur noch in einer Einrichtung vor Ort erfolgen muss. Die hat Zugriff auf das Portal und kann die wichtigsten Daten gleich eintragen. Das spart Zeit. Nicht nur für die Eltern, sondern auch bei den Einrichtungen.

Die aufwendige handschriftliche Anmeldung wird durch die schnelle digitale Erfassung aller wichtigen Daten ersetzt. Zudem können die Eltern die Priorisierung ihrer Wunscheinrichtungen direkt vor Ort mitteilen und erfassen lassen – auch mögliche Ausweich-Kitas werden notiert.

Doppelanmeldungen werden verhindert.

Durch das Anmeldeportal wird es auch für das Jugendamt des Kreises Herford und die Kommunen einfacher. Jeder kann schnell und aktuell auf die erfassten Daten zugreifen und ein zeitaufwendiger Abgleich von Anmeldungen entfällt. Auch Doppelanmeldungen werden dadurch verhindert.

Gestartet wird KitaVM in Enger, Spenge, Kirchlengern, Rödinghausen und Vlotho mit den Anmeldewochen für das Kindergartenjahr 2023/ 2024 in der Zeit vom 17. bis zum 28. Oktober 2022. Eltern können sich natürlich nach wie vor im Vorfeld die in Frage kommenden Einrichtungen anschauen. Hierzu sollten Termine mit den jeweiligen Einrichtungen abgestimmt werden oder die Eltern nutzen Informationsveranstaltungen, die vielfach angeboten werden.

Bereits zum Kindergartenjahr 2022/2023 hatte der Kreis Herford in der Gemeinde Hiddenhausen mit der Einführung des digitalen Anmeldeportals KitaVM begonnen. Die Erfahrungen seien durchweg positiv gewesen. So sei es nun Zeit für den nächsten Schritt, teilt der Kreis Herford mit.

Kinder auf Wartelisten brauchen neue Anmeldung

Die Zusagen für die Kindergartenplätze erfolgen in drei Runden in der Zeit vom 13. Januar bis zum 10. Februar 2023. Eltern, denen für das Kindergartenjahr 2023/2024 kein Betreuungsplatz angeboten werden kann, erhalten eine entsprechende Mitteilung. Die Daten ihres Kindes können auf Wunsch der Eltern auf der Warteliste verbleiben.

Wichtig: Eltern, deren Kinder sich bereits auf einer Warteliste befinden, müssen ihr Kind für das kommende Kindergartenjahr noch einmal in einer Einrichtung anmelden. Auf Grund der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sei dies zwingend erforderlich, teilt der Kreis Herford mit.