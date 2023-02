Kreistag Herford: Ingeborg Balz verlässt die Grünen

Herford

Für sie sei es ein Stück Heimat gewesen, doch die zunehmende Kriegsrhetorik in ihrer Partei wolle sie nicht mehr mittragen: Ingeborg Balz hat am Dienstag ihren Austritt aus der Fraktion der Grünen im Kreistag erklärt. Nach 34 Jahren Mitgliedschaft will die stellvertretende Landrätin und frühere Fraktionschefin auch die Partei verlassen. Eine neue politische Heimat ist aber schon in Aussicht.