Küchengebäude ist nächstes Projekt

Löhne

Unermüdlich wirbt sie für Spenden an den Verein „Schenk Kindern eine Zukunft e.V.“, die 25-jährige Lehramtsstudentin Jessica Meisner aus Gohfeld. „Das Heim für Waisenkinder in Moshi in Tansania ist mein Herzensanliegen“, sagt sie. Und damit ist sie nicht allein. Denn seit Gründung der Einrichtung erfährt Jessica Meisner viel Unterstützung durch Menschen, die den Kindern in dem kleinen afrikanischen Dorf am Fuß des Kilimandscharo Zukunft und Lebensperspektive schenken möchten.

Von Gabriela Peschke