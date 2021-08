Künstlern über die Schulter schauen

Läuft alles nach Plan, wird es in diesem Jahr im Kreis Herford gleich zwei Wochenenden mit Offenen Ateliers geben. So hat das Künstlerforum das bevorstehende Wochenende, 14. und 15. August, ins Auge gefasst.

Offene Ateliers am 14. und 15. August – Herforder Vereine Künstlerforum und Kulturanker gehen getrennte Wege

Das Künstlerforum veranstaltet am Wochenende Ateliertage – und zwar am Samstag und Sonntag, 14. und 15. August, von 12 bis 18 Uhr. Für den 11. und 12. September plant der Kulturanker ebenfalls Offene Ateliers.

Doch auch der Verein Kulturanker kündigt Offene Ateliers an. Coronabedingt hätten die vorgesehenen im Juni ausfallen müssen, heißt es auf der Homepage des Vereins. Neuer Termin sei der 11. und 12. September, sagt Rainer Brinckmann, Vorsitzender des Vereins Kulturanker. Knapp 20 Anmeldungen liegen ihm vor, die Aufteilung in zwei getrennte Veranstaltungen bedauert er. Wenn die Offenen Ateliers vom Kulturanker vorbei sind, werde er das Gespräch mit Hans Joachim Schrauwen als dem Vertreter des Künstlerforums suchen, so Brinckmann. Einige Künstler seien wegen der getrennten Veranstaltungen irritiert.