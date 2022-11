Kursschwenk bei der Hundesteuer in Herford

In der Frage einer höheren Besteuerung für „gefährliche Hunde“ vollzieht die Stadt Herford eine Kurskorrektur. Die Besitzer der rund 60 „gefährlichen Hunde“, die es derzeit in Herford gibt, müssen doch nicht mit einer höheren Besteuerung rechnen.

Die Halter der etwa 60 "gefährlichen Hunde", die es derzeit in Herford gibt, sollen nun doch keine drastische Erhöhung der Hundesteuer erfahren. Wer sich ab dem 1. Januar 2023 allerdings einen so genannten Listenhund anschafft, der soll für das Tier 600 Euro pro Jahr zahlen.

Lediglich Hundehalter, die sich ab dem 1. Januar 2023 einen so genannten Listenhund anschaffen, sollen dann mehr zur Kasse gebeten werden.

So sieht jedenfalls der Beschlussvorschlag aus, den die Stadtverwaltung am 11. November den Mitgliedern des Stadtrats vorlegen wird. Ursprünglich hatte die Verwaltung geplant, dass ab dem 1. Januar 2023 Besitzer von „gefährlichen Hunden“ nicht mehr 80 Euro im Jahr, sondern 600 Euro zahlen sollen. Bei zwei Listenhunden wären nicht mehr 95 Euro je Tier fällig geworden, sondern 700 Euro pro Hund und Jahr.

Aber was ist eigentlich ein „gefährlicher Hund“? „Die Definition eines gefährlichen Hundes ist angelehnt an die bestehenden Vorgaben des Landeshundegesetzes“, antwortet die Stadtverwaltung. Demnach sind es Rassen wie Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Mastino Espanol, Rottweiler und weitere. Doch auch Kreuzungen dieser Tiere untereinander oder mit anderen Hunden, wenn dadurch „der Phänotyp einer der gefährlichen Rassen deutlich hervortritt“.

Die Tatsache, dass die Stadt den bisher bekannten Haltern von „gefährlichen Hunden“ eine Art Bestandsschutz gewährt, ist rechtlich nicht ganz unproblematisch. „Eine solche Stichtagsregelung ist rechtlich nicht unumstritten, da sie zu einer unterschiedlichen Besteuerung von Halter*innen gefährlicher Hunde führt. Das Oberverwaltungsgericht NRW forderte bei einer vergleichbaren Satzungsgestaltung sachlich rechtfertigende Gründe für eine solche Differenzierung“, schreibt Beigeordneter Jochen Strieckmann in der Vorlage für den Rat.

Etwa 60 Listenhunde

Da die neue Satzung das Ziel verfolgt, dass die Zahl „gefährlicher Hunde“ in Herford nicht weiter steigt, will die Stadtverwaltung dennoch diesen Weg gehen. Tierschützer hatten zuvor die Befürchtung geäußert, dass angesichts der drastischen Steuererhöhung Besitzer von „gefährlichen Hunden“ diese beim Tierheim abgeben würden. Da für die etwa 60 Listenhunde, die es heute bereits in Herford gibt, keine höhere Steuer fällig wird, hofft die Stadt, dass diese dann auch nicht im Tierheim landen.

Sollte bei einem der „Bestandshunde“ im Nachhinein eine Gefährlichkeit festgestellt werden, greift die höhere Besteuerung, kündigt Strieckmann an. Eine erhöhte Besteuerung gefährlicher Hunde entfällt auch in Zukunft, sofern eine Verhaltensprüfung erfolgreich abgelegt wurde und der Halter einen Sachkundenachweis vorgelegt hat.