Landtagswahl NRW 2022: Das ist der Wahlkreis 90 Herford I

Am 15. Mai 2022 stimmen auch im Kreis Herford die Menschen ab, welche Partei in Düsseldorf Regierungsverantwortung übernehmen soll und welcher heimische Politiker in den Landtag einziehen wird.

Der Wahlkreis 90 Herford I ist einer, der für die NRW-Landtagswahl 2022 neu zugeschnitten wurde.

Wer tritt 2022 im Wahlkreis 90 Herford I an?

CDU: Philip Kleineberg

SPD: Christian Dahm

FDP: Céline Joswig

AfD: Roland Sprenger

Grüne: Marvin Reschinsky

Die Linke: Alexander Sturm

Die Partei: Julia Drewitz

Freie Wähler: Evelyn Taborski

Die Basis: Selina Sarneckis

Der Kandidat der CDU: Philip Kleineberg

Philip Kleineberg tritt für die CDU an. Foto: Ruth Matthes

Für die CDU kandidiert der 34-jährige Betriebswirt Philip Kleineberg aus Enger. Als seine Schlüsselthemen nannte der Stadtverbandsvorsitzende der CDU Enger, der auch dem Rat seiner Heimatstadt angehört, die Mobilität im Alter, die Digitalisierung und die innere Sicherheit. Mit Wahlkampf kennt sich Kleineberg aus, kandidierte er doch 2020 in Enger für das Amt des Bürgermeisters, musste sich in der Stichwahl aber geschlagen geben.

Der Kandidat der SPD: Christian Dahm

Christian Dahm (SPD), Polizist aus Vlotho, ist bereits seit 2010 Mitglied des NRW-Landtags. Foto: Bernhard Pierel

Für die SPD tritt wieder Christian Dahm an. Der stellvertretende Vorsitzende des SPD-Landtagsfraktion war 2017 direkt in den Landtag gewählt worden. Abgeordneter ist er dort bereits seit 2010. Der Polizist kommt aus Vlotho.

Die Kandidatin der FDP: Céline Joswig

Die 23-jährige Celine Joswig aus Enger wird für die Freien Demokraten kandidieren. Foto: PM

Celine Joswig (FDP) ist jüngstes Mitglied im Rat der Stadt Enger und Mitglied des Jugendhilfeausschusses des Kreises Herford. Die Studentin der Rechtswissenschaften an der Universität Bielefeld arbeitet als Regionalreferentin des Landtagsabgeordneten Stephen Paul und als Kreisgeschäftsführerin der FDP. In ihrer Freizeit liest sie gerne, treibt Sport und genießt die Natur.

Der Kandidat der Grünen: Marvin Reschinsky

Mit Marvin Reschinsky geht Bündnis 90 / Die Grünen in den Landtagswahlkampf. Foto: Stefan Wolff

Der 1992 in Herford geborene Marvin Reschinsky tritt für die Grünen an. Er lernte nach dem Realschulabschluss bei Tui in Hannover den Beruf des Reiseverkehrskaufmanns. Später war er als Verdi-Gewerkschaftssekretär zuerst in Berlin tätig. Zurück in OWL, ist er als Gewerkschaftssekretär für den Luftverkehr in NRW verantwortlich und Verhandlungsführer für Teile des Lufthansa-Konzerns.

Weitere Bewerber im Wahlkreis 90 sind Roland Sprenger (AfD), Alexander Sturm (Die Linke), Julia Drewitz (Die Partei), Evelyn Taborsky (Freie Wähler) und Selina Sarneckis (Die Basis).

Wie war das Ergebnis der Landtagswahl NRW 2017 im Wahlkreis Herford I?

Bei der Landtagswahl 2017 in NRW siegte Christian Dahm (SPD), der mit 39,3 Prozent der Stimmen den Wahlkreis Herford I für die SPD gewinnen konnte. Knapp hinter ihm landete Klaus Oehler (CDU) mit 36,3 Prozent.