Landwirte protestieren auf Autobahnbrücken

Ihren Sorgen und Ängste verleihen heimische Bauern mit friedlichen Protesten Ausdruck. Vielerorts stehen sie mit ihren Treckern auf Autobahnbrücken, hier an der A2 in Gütersloh.

Seit etwa drei Wochen protestieren niederländische Bauern gegen die von ihrer Regierung geplanten Umweltauflagen, teilweise auch gewaltsam. Nach einem höchstrichterlichen Urteil muss das Nachbarland den Stickstoff-Ausstoß deutlich reduzieren, in besonders schützenswerten Gebieten um bis zu 70 Prozent. Gerade in solchen Regionen befürchten die Bauern, dass zahlreiche Viehbetriebe schließen müssen.

In den Niederlanden gehe die Regierung auf eine noch nie dagewesene Weise mit der Landwirtschaft um, kommentiert dies Dedert. Der Landwirtschaftliche Kreisverband unterstütze daher die Aktionen vieler heimischer Landwirte, die etwa am Montagabend mit ihren Treckern auf Autobahnbrücken standen.

Die Situation in den Niederlanden sei allerdings eine andere, denn hierzulande werde schon seit Jahren nach guter fachlicher Praxis und strengen Obergrenzen gedüngt. So sei die Nitratbelastung in Deutschland nicht vergleichbar mit der in den Niederlanden. „Trotzdem geht sie uns sehr wohl etwas an“, erläutert Dedert. Es gehe auch um den Umgang mit den Landwirten. Der Vorsitzende sieht die Gefahr, „dass politische Entscheidungen uns mittelfristig einschränken können, so dass unsere Arbeiten nach guter fachlicher Praxis nicht mehr möglich ist.“

Tierhalter besonders betroffen

Das bedeute, die Lebensmittel könnten nicht mehr in der Menge und Qualität erzeugt werden wie bisher. Regelungen, wie beispielsweise die Düngeverordnung, das EU-Umweltpaket oder der „Green Deal“ und die „Farm to Fork“-Strategie gingen bereits in diese Richtung. „Wir Bauern sind ein Teil der Lösung“, untermauert Dedert. Nicht Ordnungsrecht, Entscheidungen über die Köpfe der Betroffenen hinweg, sondern nur gemeinsam könnten gute und konstruktive Lösungen gefunden werden: für Natur und Umwelt, Ernährungssicherheit und den Erhalt der Höfe.

Besonders betroffen von der Willkür seien die Tierhalter: Jahrelang sei ihnen vorgeschrieben worden, ihre Ställe für mehr Tierwohl umzubauen. Das hätten viele Bauern gemacht. „Doch müssen sie nun erleben, dass die Versprechungen seitens der Politik nicht eingehalten werden.“ Der höhere Aufwand, den neue Haltungsformen mit sich brächten, werde manchen Landwirten nicht vergütet.