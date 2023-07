Was die Landwirte im Kreis Herford beschäftigt

Pandemie, Krieg, Tierhaltung und die Ernte: Wie es den Landwirten damit geht, hat der Kreisverband Herford-Bielefeld des westfälisch-lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV) am Dienstag (18. Juli) auf dem Hof von Ralf Pahmeyer in Löhne erklärt.

Hermann Dedert (Kreisverbandsvorsitzender Herford-Bielefeld), Friederike Detering (stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende), Gastgeber Ralf Pahmeyer (stellvertretender Verbandsvorsitzender Löhne), Jochen Höner (Ortsverbandsvorsitzender Enger-Spenge) und Jens Müller (Verbandsvorsitzender Löhne) berichten über aktuelle Herausforderungen in der ansässigen Landwirtschaft.

Die Gerste ist abgemäht, aber die Ernte fängt gerade erst an. In den nächsten Wochen folgen Raps, Roggen und Weizen. Ab September sind dann Mais und Zuckerrüben dran. Ob die Erträge von Raps und Roggen reichhaltig ausfallen, hänge von der Regenmenge in der nächsten Zeit ab, erklärte Hermann Dedert. Er ist beim WLV Vorsitzender für den Kreis Herford und Bielefeld.