Die Anwohner der Ebertstraße sind es leid: Die großen Bäume in ihrer kleinen Straße werfen so viel Laub ab, dass „dagegen niemand mehr ankommt“, erklären die Anlieger in einem Schreiben an die Stadt. Die Lösung: Die Stadt könnte so genannte Big-Bags aufstellen, in denen die Anwohner das Laub einsammeln, das dann anschließend von der SWK abtransportiert wird.