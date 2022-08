Lauter leere Ladenlokale

Herford

Reno, Saturn, Tchibo, H&M, Orsay, Gerry Weber: Es sind vor allem die großen Ketten, die Herford in den vergangenen Jahren den Rücken gekehrt haben. Die Stadt kämpft gegen das Ladensterben an, doch die Leerstände in der Fußgängerzone waren lange nicht so hoch - auch in Top-Lagen.

Von Moritz Winde