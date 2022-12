Leerstandsförderung: Stadt Herford entsteht hoher Schaden

Eigentlich war ja alles gut gemeint: Mit dem „Sofortprogramm zur Belebung unserer Innenstädte und Zentren“ hat die Stadt während der Pandemie leerstehende Ladenlokale angemietet und an interessierte Nutzer weitervermietet - natürlich zu sehr günstigen Konditionen. In einem Fall lief diese finanzielle Förderung ins Leere - Schaden: mehrere tausend Euro.

Noch immer sind die Schaufenster verhangen, dabei hätte in dem Ladenlokal an der Lübberstraße längst ein Café eröffnen sollen.

Konkret geht es um ein Ladenlokal in der Lübberstraße, in dem noch immer gähnende Leere herrscht. In den Erdgeschoss-Räumen, in denen zuvor der Selbstbedienungsbäcker Mr. Baker zu Hause war, sollte eigentlich bereits Anfang September ein Café-Restaurant eröffnen. Doch die Schaufenster sind nach wie vor verhangen. Wie kann das sein?