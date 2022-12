Letzte Impfstelle im Kreis Herford schließt

Herford

In der Impfstelle am Bustedter Weg 16 in Enger wird am Mittwoch, 21. Dezember, die letzte Impfung verabreicht. Danach schließen sich die Türen der Impfstelle des Kreises Herford endgültig. Der Grund: Das Land NRW hat die Kreise und kreisfreien Städte in einem Erlass angewiesen, die Impfzentren bis zum Jahresende zu schließen.

Aus der Lokalredaktion