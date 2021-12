Letzte Wünsche von schwer Kranken erfüllen

Ein kleiner Ausflug oder gar eine kleine Reise – für schwerst kranke Menschen ist das in der Regel kaum noch vorstellbar. Doch das Widu-Wünschemobil macht es möglich: Es bringt die Menschen an einen schönen Ort, sorgt für schöne Momente.

Das Logo des Projektes Widu-Wünschemobil befindet sich auf jedem Hensel-Amerikaner: Über die Aktion freuen sich Holger Kasfeld (Hospiz Herford), Bettina Harre (Markthallenmanagerin), Dr. Tim Hensel, Erich Lochmann (Widu-Engel), Martin Hensel, Nadja Will, Tula Riese-Sakautzky (Widu-Engel) und Bürgermeister Tim Kähler.

Am Steuer sitzt Nadja Will. Noch bis vor einigen Wochen hat sie als Anästhesiepflegerin gearbeitet. Und schon in dieser Zeit hat sie für eine schwer kranke Patientin und ihren Sohn eine kleine Reise organisiert. Und nun hat sie genau das zu ihrem Tätigkeitsschwerpunkt gemacht.