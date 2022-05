Licht nur, wenn es auch benötigt wird

Am südlichen Elsedeich stehen noch einige der alten Glockenlampen. Sie sollen durch neue Beleuchtung ersetzt werden.

Grund: am nördlichen und südlichen Elsedeich könnte in weiten Abschnitten eine Umrüstung auf eine sogenannte mitlaufende Wegebeleuchtung vorgenommen werden. Und für derartige Investitionen in den kommunalen Klimaschutz gäbe es sogar eine finanzielle Unterstützung vom Land NRW. Für Bünde beläuft sich dieser Betrag auf rund 74.800 Euro.