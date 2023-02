Lkw-Bergung: A2 bei Herford ab Freitagabend gesperrt

40-Tonner stürzt in Böschung - Bergungsarbeiten in der Nacht auf Samstag

Herford/Bad Salzuflen

Auf der Autobahn 2 bei Herford stürzte am Donnerstagabend ein Lkw einen Hang hinunter. Am Freitag kommt zu langen Staus und Wartezeiten. Ab 19 Uhr bleibt die Autobahn in Richtung Hannover für die Bergung vermutlich die ganze Nacht gesperrt.

Von Christian Müller