1,4 Millionen Euro für Löhnes neue Grünachse und Werreauenpark

Die Maßnahme war aufgrund eines Beschlusses der Politik in Zusammenhang mit dem „Integrierten städtebaulichem Entwicklungskonzeptes“ (ISEK) erarbeitet und im Städtebauantrag 2022 beantragt worden. Am Mittwoch überreichte nun die Regierungsvizepräsidentin Anke Recklies Bürgermeister Bernd Poggemöller einen Förderbescheid über ingesamt 1.411.300 Euro, der auch zum Ausgleich der Kostensteigerungen beim Projekt Auenpark sowie für Verfügungsfonds für Kleinprojekte dient.

Löhnes Kern wird attraktiver

„Hier ist es so gemütlich wie bei Oma zu Hause“. Die ersten Worte der Regierungsvizepräsidentin Anke Recklies beim Besuch im Auswanderersaal des Löhner Bahnhofs beschreiben das Gesamtziel der Bemühungen der Löhner Verwaltung gut. Denn der Ausbau des Bahnhofs zu einem neuen Begegnungsort, einem sogenannten dritten Ort, ist Teil des „ISEK“-Konzepts, das Löhnes Kern attraktiver machen soll. Klar war also, dass der Empfang von Anke Recklies hier stattfinden sollte. Beim Besuch am Mittwoch sollte es jedoch um das neue Grünachsenprojekt gehen, das zukünftig den Bahnhof mit der Werre durch einen begrünten Weg verbinden soll. Und Recklies hat frohe Neuigkeiten mitgebracht: Ein Förderbescheid über insgesamt 1.411.300 Euro finanziert 70 Prozent der Kosten des neuen Projekts sowie jeweils 70 Prozent der Mehrkosten aus der „Auenparkprojekt“ und 70 Prozent der Kosten für Verfügungsfonds. „Das gehört zu den höchsten Förderungen, die wir dieses Jahr im Rahmen der Städtebauförderung vergeben“, verrät Recklies. Im Rahmen der Förderung flossen 2022 42 Millionen in insgesamt 43 Förderprojekte. Es sind Maßnahmen mit Weitblick, die dabei bei der Förderung bevorzugt werden.

„Eine Abkehr von der sprichwörtlichen Gießkanne“, beschreibt Recklies. „Maßnahmen sollten langfristig Gutes bewirken.“ So ein Projekt soll auch die neue Grünachse sein. Mit 70 Prozent Förderungsanteil wird dem Löhner Antrag der höchste Prozentsatz zu Teil, der möglich ist. Es bleibt ein Eigenanteil der Stadt von 345.000 Euro für das Projekt Grünachse sowie 256.600 Euro für die Mehrkosten beim Projekt Auenpark, die aufgrund der steigenden Rohstoffpreise zustande gekommen waren. Durch die Grünachse sollen Löhner Bürger jedenfalls zukünftig in Windeseile den im nächsten Frühjahr fertiggestellten Auenpark erreichen können. Für die Verbindung wurde das Privathaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite gekauft und wird abgerissen. Im Park lädt dann ein völlig neu gestaltetes Areal zur Erkundung ein. Unter anderem entstehen im Bereich der Schützenstraße und an der Werretalhalle neue Aufenthaltsflächen mit Pflanzbeeten und Sitzbänken.

Auch eine neue Fußgängerbrücke wird vom nördlichen Werredamm in Richtung der Treppenanlage der Werretalhalle gebaut. Im nächsten Frühjahr soll der Park dann vollkommen fertig sein und von den Löhnern genutzt werden können. Für die neue Grünachse sollen 2023 die Planungsleistungen vergeben werde. Für den Baubeginn ist das Frühjahr 2024 vorgesehen. Zusammen sollen die beiden Projekte die Werre in das Zentrum der Stadt rücken. „Dass mit der Werre ein Fluss mitten durch unsere Stadt fließt, ist schließlich eine große Stärke“, findet Poggemöller. Die neue Grünachse sei ein wichtiger Aspekt, um die zentralen Löhner Orte wie Bahnhof, Innenstadt und Werre zusammenzuführen. Und das auf für Löhne unbekannt grüne und fußgängerfreundliche Weise.

Investition in die Zukunft

„In Löhne gibt es schließlich schon genug Verbindungen für den motorisierten Verkehr“, so Poggemöller. Auch die Innenstadt soll durch die Projekte profitieren. Davon ist auch Regierungsvizepräsidentin Recklies überzeugt. „Die Stadt Löhne investiert in ihre Zukunft und eine lebenswerte Innenstadt“, so Recklies. Die Stadt sei ein gelungenes Beispiel im Rahmen der Städtebauförderung des Landes NRW. „Die Entwicklung geht in die richtige Richtung“, ist sich Poggemöller sicher.