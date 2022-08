20 Jahre für Bau der Kreuzkirche in Löhne gespart

Gotteshaus der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde an der Schrakampstraße 10 wurde vor vier Jahrzehnten eingeweiht

Löhne

Als Einschnitt empfindet Enrico Klee seinen eigenen 40. Geburtstag, der im vergangenen Jahr war. Zugleich sieht der Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (EFG) in Löhne diesen Geburtstag aber auch als eine gute Möglichkeit, mit einem Lebensabschnitt in positivem Sinne abzuschließen. Solch ein Abschnitt ist auch für die Kreuzkirche der EFG an der Löhner Schrakampstraße 10 erreicht.

Von Andrea Berning