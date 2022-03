93-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Löhne

Ein 93-jähriger Radfahrer ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der Lübbecker Straße in Löhne schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Pedelec in Höhe des Festplatzes unterwegs, als ihn ein 42-jährigen Löhner beim Abbiegen übersah. Der Senior musste in ein Krankenhaus gebracht werden.