Unfall auf A 30 in Löhne: Verursacher flüchtet zu Fuß über Gegenfahrbahn

Löhne

Bei einem Unfall mit zwei Fahrzeugen auf der A 30 in Löhne hat sich am Dienstagmittag ein Auto überschlagen. Der leicht verletzte Verursacher flüchtete zu Fuß, konnte dann aber geschnappt werden. Die Polizei sperrte die Autobahn in Fahrtrichtung Osnabrück für kurze Zeit komplett.

Von Dominik Rose