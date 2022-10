Abgesagt: Löhner Winterzauber fällt zum dritten Mal aus

Rund um die Werretalhalle in Löhne wird sich in diesem Jahr nicht der Duft gebrannter Mandeln oder Crêpes zur Weihnachtszeit verbreiten. Der Löhner Winterzauber ist abgesagt. Das ist aber keine Folge der Energiekrise, sondern eine Nachwirkung der Corona-Pandemie.

Traditionell ist beim Löhner Winterzauber auch der Nikolaus zu Gast, wie hier das letzte Mal 2019. Doch ohen das Programm in der Werretalhalle wird auch der Nikolaus nicht genug Besucher anziehen, meint die Vitale City AG.

Verantwortlich für den Löhner Weihnachtsmarkt in und an der Werretalhalle sind der Lions Club Löhne und die Vitale City AG. Während die Lions das Programm in der Halle mit Musik, Kaffee, Kuchen und Kreativmarkt auf die Beine stellen, ist die Vitale City für den Weihnachtsmarkt-Flair auf dem Findeisenplatz verantwortlich.