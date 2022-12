Löhne: Aktion mit Herz

Handschuhe, Outdoor-Rucksäcke und Plüschtiere: Der Löhner Expert Döring lässt Kinderaugen leuchten. Im Rahmen der Aktion „Paket mit Herz“ übergaben Rainer und Margit Döring am Freitag Geschenke für insgesamt 85 Kinder an die Fachstelle Schulsozialarbeit und internationale Kindergruppen des Löhner Jugendamts.

Durch die Aktion werden in jedem Jahr Bürger dazu aufgerufen, Weihnachtspate für ein bedürftiges Kind zu werden und ihm mit einem Geschenk ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren. Diese Geschenke können dann in den jeweiligen lokalen Einrichtungen abgegeben werden, in Löhne ist es die Fachstelle, welche sich um Flüchtlingsfamilien kümmert.