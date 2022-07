Philipp Hottenrott übernimmt bei der Stadt Löhne die Aufgabe des Klimaschutzmanagers

Löhne

Die Klimaveränderung und ihre Folgen betreffen alle Menschen. Waldbrände oder vermehrte Starkregenereignisse sind nur zwei Beispiele, die sich in der Folge auf den Alltag der Menschen auswirken. Die Stadt Löhne setzt in diesem Bereich auch auf einen Klimaschutzmanager. Philipp Hottenrott ist am Freitag in dieser Funktion und damit als Nachfolger von Julia Stakelbeck vorgestellt worden.

Von Finn Heitland