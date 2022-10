Alter ist Trumpf: 22 Oldtimer rollen zu Kemenas Mühle

12. OWL-Kaffeefahrt für historische Nutzfahrzeuge endet in Gohfeld

Löhne

Bei dieser Kaffeefahrt wird nichts verkauft: Bei der OWL-Kaffeefahrt stehen historische Nutzfahrzeuge im Fokus. Nun haben 22 Raritäten Halt gemacht an Kemenas Mühle in Löhne-Gohfeld - und die Besucher in ihren Bann gezogen.

Von Lydia Böhne