Arbeiten schon seit zehn Jahren Hand in Hand, so dass die Unternehmensnachfolge ein fließender Übergang ist: Arno Simon und Alexander Schmidt, hier vor dem Backofen. Zur aktuellen Versorgungslage meint Simon: „Wir sind systemrelevant, Bäckereien werden in ihrem Betrieb nicht eingeschränkt werden.“

Foto: Andrea Berning