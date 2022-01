Löhne/Bünde

Sie steht mit an vorderster Front im Kampf gegen die Corona-Pandemie, hat Menschen an der Virus-Erkrankung sterben sehen: Auf einer Demonstration in Bünde schildert die Löhner Allgemeinmedizinerin Stefanie Ritzmann am Montagabend ihre Covid-19-Erfahrungen.

Von Daniel Salmon