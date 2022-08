Auch ohne Studium auf dem Chefsessel

17 Jahre ist es her, dass Tim Hasselbusch (links) seine durch Start- und Sponsorengelder des Widufix-Laufs geförderte Ausbildung zum IT-Systemelektroniker bei Schäfer Informationstechnik begonnen hat. Das Foto in seiner Hand zeigt ihn und das Ausbildungsteam, zu dem auch Klaus Goeke (Mitte) und Anja Schwengel von der Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford gehören, am ersten Tag. Inzwischen ist der 36-Jährige zum Geschäftsführer aufgestiegen.

Foto: Lydia Böhne