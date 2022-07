Aller guten Dinge sind drei: Mit Akrobatikkunst, Jonglage und Zirkuscomedy ist am Freitagabend die dritte Show des Straßentheaters „Von Nord nach West“ in Löhne über die Bühne gegangen. Unter freiem Himmel haben der Komödiant „Nakupelle“ und das Akrobatenpaar „Kira & Anders“ das Publikum auf dem Findeisen-Platz mit ihren Auftritten verzaubert.

Mehrere hundert Besucher sind am Freitagabend auch beim dritten von vier Abenden der Straßentheater-Reihe „Von Nord nach West“ auf dem Löhner Findeisen-Platz dabei gewesen.

Das Straßentheater „Von Nord nach West“ ist eine Werkstattbühne für Straßenkünstler aus aller Welt, um ihre neuen Programme zu testen und weiterzuentwickeln. Insgesamt gibt es bei der Veranstaltungsreihe „Von Nord nach West“ in jedem Sommer vier Shows in mittlerweile neun verschiedenen Städten. In Löhne folgt somit noch eine weitere Open-Air-Vorstellung.