Aus Spielzeugladen wird Pflege-WG

Dort, wo vor wenigen Jahren noch Spielwaren verkauft wurden, sollen in einem halben Jahr 20 Senioren ihr Zuhause finden. Auf dem ehemaligen Tegtmeier-Gelände an der Königstraße entsteht eine Bonitas-Pflege-WG, die einen ganz besonderen Clou verspricht.

Blicken der Fertigstellung der zweigeschossigen Bonitas-Pflege-WG an der Königstraße 29 mit Vorfreude entgegen: Belegungsmanager Dennis Brinkhaus (von links), Pflegedienstleiterin Sandra Pires, Pflegeberaterin Johanna Schallenberg, Bereichsleiterin Johanna Tiemann und Pflegedienstleiterin Evelyn Prill.

Der zweigeschossige Rohbau samt Dach steht. Fenster, Türen, Fahrstuhl, Heizung und der Estrich folgen in den nächsten Monaten. Anfang August soll der Neubau laut Bonitas-Bereichsleiterin Johanna Tiemann bezugsfertig sein. Baustoffmangel hatte für eine leichte Verzögerung des Eröffnungstermins gesorgt. Ende April will der Pflegedienstleister mit Hauptsitz in Herford, das Konzept hinter der ambulant betreuten Wohngemeinschaft unter dem Namen "Unser kleines Heim" sowie die Räumlichkeiten bei einer öffentlichen Baustellenparty vorstellen.