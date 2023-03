Bunte Zeiten für innen und außen in Löhne

Löhne

Draußen verwandelt sich Aladdins Wunderlampe in die Büchse der Pandora, drinnen zeigen sich diffuse Muster – mit ihrer Ausstellung in der Galerie der Werretalhalle in Löhne schaffen die Künstler Sarah Opaitz und Jürgen Schwartz Interpretationsangebote.

Von Lydia Böhne