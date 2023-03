Löhne

Was wird aus „La Cappuccina“, der farbigen Tochter von Kari? Steht die erfolgreiche Enkelin von Brit im Bannkreis eines tragischen roten Fadens, der sich durch drei Frauengenerationen zieht? Erfolgsautorin Gisa Pauly hat am Samstag Einblicke in den Fortgang ihrer Sylt-Saga gegeben.

Von Gabriela Peschke