„Bauen ist im Moment ein Abenteuer“

Sanierungsarbeiten an der Städtischen Realschule Löhne noch im Zeit- und Finanzplan – lange Lieferzeit für Lüftungsanlage

Löhne

Optimierung der Raumsituation, energetische Ertüchtigung und Brandschutz nennt Architekt Axel Bley als Hauptaufgaben bei den Sanierungsarbeiten am Gebäudeteil C der Städtischen Realschule. Wie überall gibt es auch auf der Baustelle in Löhne die aktuell üblichen Verzögerungen bei der Lieferung von Materialien.

Von Thomas Klüter