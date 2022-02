Bei Geldübergabe am Bahnhof Löhne festgenommen

Löhne

Zivile Einsatzkräfte der Polizei konnten am Donnerstagabend in Löhne einen 30-Jährigen vorläufig festnehmen, der in Verdacht steht, an "Love-Scamming" beteiligt zu sein: Durch das Vortäuschen einer Liebesbeziehung über das Internet wird in solchen Fällen zumeist Frauen Geld aus der Tasche gezogen.