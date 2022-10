Löhne

Das sei eine gute Bilanz, sagt die scheidende Teamsprecherin der Löhner Landfrauen, Mareike Hübner, im Rückblick auf 2021 und zählt auf: allein 16 Veranstaltungen zwischen Wiederbeginn nach dem Corona-Lockdown im September und dem Jahresende, darunter das Sommerfest an der Rürupsmühle, ein Musicalbesuch in Hamburg und der Besuch der Bundesgartenschau in Erfurt.

Von Gabriela Peschke