Löhne: Besinnliches in der Matthäus-Kirche

Löhne

In der Matthäus-Kirche in Mahnen wurde es am Nachmittag des dritten Advent festlich. Denn dort gab es für die rund 100 Besucherinnen und Besucher gleich zwei Weihnachtskantaten und mehrere traditionelle – aber auch weniger bekannte – Weihnachtslieder zu hören.

Von Kristin Wennemacher