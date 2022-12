Bürgermeister Bernd Poggemöller blickt zurück auf das vergangene Jahr

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Löhne,

die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel geben mir Gelegenheit am Ende des Jahres zu resümieren und auch mal mit Ihnen über den alltäglichen Horizont hinauszublicken, um zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Es gibt immer mehr Dinge, die nicht selbstverständlich sind.

Gesundheit zum Beispiel können wir leider nicht als Geschenk verpacken. Auch Frieden können wir nicht unter den Weihnachtsbaum legen. Ein Grund mehr, dankbar zu sein, wenn es uns und unseren Liebsten hier gut geht. Leider konnte nicht jede Familie in diesem Jahr ein friedliches Weihnachtsfest feiern. Bislang haben in der Stadt Löhne ungefähr 450 Ukrainerinnen und Ukrainer Zuflucht gefunden, die meisten von ihnen konnten in Privatunterkünften untergebracht werden. Nur 100 Personen mussten wir in städtischen Gebäuden unterbringen. Es freut mich und macht mich stolz, dass sich die Löhnerinnen und Löhner so solidarisch mit der Ukraine zeigen. Ihre Hilfe hier in Löhne und vor Ort ist unverzichtbar.

Ich kann die vielen Menschen und Gruppen, die ganz privat helfen, gar nicht aufzählen. Die Lions haben eine große Spendenaktion ins Leben gerufen, die Kirchengemeinden helfen und betreuen aktiv. Unsere Kollegen aus dem Rathaus Tahsin Kaval und Oliver Ruch sind an einem Wochenende mit einem Bulli in unsere polnische Partnerstadt Mielec gefahren, um Hilfsgüter abzuliefern, denn von dort aus sind es nur noch 150 Kilometer bis zur ukrainischen Grenze.

Gute Nachrichten trotz Krisen

Und obwohl wir uns mit Corona, dem Krieg und den Folgen im Dauerkrisenmodus befinden, gibt es auch erfreuliche Nachrichten aus unserer Stadt. Weil wir miteinander für uns alle arbeiten, neben unseren eigentlichen Aufgaben. Ehrenamt ist für Löhnerinnen und Löhner längst Ehrensache.

Besonders schön dabei, dass nach Corona unser kulturelles Leben wieder anläuft, dass die Werretalhalle, der Bahnhof und das Vereinsleben wieder Fahrt aufnehmen und Menschen sich wieder treffen.

Miteinander füreinander arbeitet auch die Verwaltung. Die Grundschule Obernbeck konnte nach der Generalsanierung in ihre neuen Räumlichkeiten einziehen. Und auch der Trimmpark bzw. Sport- und Freizeitpark in Obernbeck wurde fertiggestellt. Hier sind zwei Vorzeigeprojekte umgesetzt worden. Ich selbst habe dort schon Sport gemacht und bin mir sicher, dass auf dem zwei Hektar großen Gelände für jede und jeden etwas dabei ist. Im Werreauenpark geht es ebenfalls voran.

Realisierte und gestartete Projekte

Ich freue mich schon sehr darauf, dort bald am Wasser sitzen und unsere Stadt aus völlig neuen Perspektiven sehen zu können. Mit dem Förderbescheid über 1,4 Millionen Euro, den wir noch vor Weihnachten von der Regierungspräsidentin erhalten haben, soll dann auch schon bald die Grünachse zum Bahnhof realisiert werden. In Gohfeld konnten wir in diesem Jahr eine neue Kita einweihen. Im Jahr 2023 wollen wir den Anschluss an die B 61 Am Großen Kamp und die Realschulsanierung mit dem Bauteil C fertigstellen.

Mennighüffen macht einen großen Schritt in Richtung Zukunft, denn dort war die Glasfaser-Nachfragebündelung erfolgreich, sodass sich die Haushalte schon bald über schnelleres Internet freuen können – für die Zukunft unverzichtbar! Aber andere Ortsteile werden folgen. Ja, Löhne wird digitaler, das zeigt sich darin, dass wir pünktlich zum Jahresende mit unserem neuen Serviceportal online gegangen sind.

Zu Gast an der Werre

In diesem Jahr hatten wir gleich zwei Mal die Ehre, besondere Gäste bei uns in Löhne begrüßen zu dürfen: Ex-Bundespräsident Joachim Gauck und unsere Top-Athletin Kristin Pudenz waren zu Gast.

Trotz einer fast endlos scheinenden Corona-Zeit durften wir außerdem wieder unser Oktoberfest ausrichten. Und das war nicht der einzige Anlass zum Feiern. Die Städtepartnerschaft zwischen Löhne und Mielec, die vom Ehepaar Bury ins Leben gerufen wurde, besteht in diesem Jahr schon seit 20 Jahren, worauf ich sehr stolz bin.

Zurück ins Jetzt und zum Alltag: Der Ukrainekrieg hat für uns nicht so furchtbare Auswirkungen wie in der Ukraine selbst, aber die Folgen sind auch für uns spürbar. In einer extrem angespannten Energiesituation sind wir mit unseren Stadtwerken in die Energieversorgungssparte eingestiegen, um Löhner Haushalte zu versorgen. Preiserhöhungen und Energieeinsparungen gehören zur Tagesordnung. Wir alle zusammen müssen Ressourcen schonen, um die derzeit rasant steigenden Kosten für Strom und Gas zu reduzieren.

Gemeinsam anpacken

Wir machen das gemeinsam in unserer Verwaltung und mit den Vereinen. Überall wurden die Temperaturen auf 19 Grad gesenkt, von warmen Amtsstuben kann da nicht mehr die Rede sein, dafür sehe ich immer mehr Beschäftigte im Rathaus warm angezogen. In der Werretalhalle wird Saal 1 im Winter so gut wie gar nicht mehr genutzt und die Lüftung wird auch nur noch reduziert eingesetzt.

Jede und jeder leistet bei der Arbeit und zu Haus den Beitrag zum Energiesparen und damit zum Klimaschutz. Wenn alle mitmachen, miteinander und füreinander, bin ich zuversichtlich, dass wir diese Krise, wie schon andere Krisen zuvor, meistern werden.

In diesem Sinne wünsche ich einen wunderbaren Start ins neue Jahr 2023! Danke für Ihr Vertrauen und Ihr Engagement.

Herzliche Grüße,

Bernd Poggemöller