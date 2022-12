Bernd Poggemöller besucht zu Weihnachten die Wachen in Löhne

Bürgermeister Bernd Poggemöller (links) hat zu Weihnachten die Feuer- und Rettungswache in Löhne besucht.

„Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihren unermüdlichen Einsatz in diesem Jahr bedanken“, sagte Bernd Poggemöller. Für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei gebe es im Grunde keinen Feierabend.

Sie seien immer wachsam und immer in Bereitschaft, um aller Leben zu schützen. Im Notfall seien sie es, die zur Hilfe gerufen werden. Bernd Poggemöller: „Sogar am Wochenende und eben auch an Weihnachten beziehungsweise Heiligabend.“