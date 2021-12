„Click on“ unterstützt Jugendliche

Die Jugendkunstschule Löhne hat für ihr Projekt Fördergelder in Höhe von 10.000 Euro bekommen

Löhne

Im Frühjahr beworben und im September den Zuschlag bekommen: Die Jugendkunstschule (JKS) in Löhne hat in diesem Jahr bei der Initiative der Telekom-Stiftung „Ich kann was!“ ihr Medienkonzept „Click On“ eingereicht und daraufhin eine Förderung in Höhe von 10.000 Euro erhalten.

Von Silas Ekelhof