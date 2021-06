Corona: „Insolvenzboom“ eher unwahrscheinlich

Löhne (WB). In der möbelverarbeitenden Industrie sind wegen der anhaltenden Corona-Krise „alle in Kurzarbeit, aber mit unterschiedlicher Ausgestaltung“, berichtet Frank Branka von der Geschäftsstelle der Gewerkschaft IG Metall in Herford. Etwa „1600 bis 1700 Beschäftigte“ seien davon in Löhne betroffen. Kündigungen werde es während dieser Phase aber nicht geben.

Wilhelm Adam