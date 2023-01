Damit das neue Jahr unter einem guten Stern steht

In vier Gruppen sind die Kinder und Jugendlichen von der Löhner Laurentiusgemeinde ausgesandt worden, um traditionell den Segen in die Häuser zu tragen und um Spenden zu sammeln für das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. Darüber freut sich auch Yvonne Böker, die als Mitglied des Pfarrgemeinderats eine der Sternsinger-Gruppen begleitet hat.

Elf Mädchen und Jungen sind in Löhne beim Dreikönigssingen unterwegs

Elf Jungen und Mädchen zwischen acht und 14 Jahren bringen in Löhne den Segen der Sternsinger an die Häuser.

„Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg“ – nach dem Motto des bekannten Weihnachtslieds hat am Freitagmorgen Pastor Gordon Richardt die Kinder und Jugendlichen zunächst in einer kleinen Aussegnungsfeier in der Laurentiuskirche auf ihr Amt als Sternsinger vorbereitet.