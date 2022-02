Damit in Löhne nichts anbrennt

Foto:

Das Erstellen eines Brandschutzbedarfsplans ist eine Pflichtaufgabe der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. In Löhne haben Mitarbeitende der Verwaltung, der Feuerwehr und des Unternehmens Lülf+ Sicherheitsberatung aus Viersen ein Jahr lang Informationen zusammengetragen, Statistiken ausgewertet und vor allem auch geschaut, wo Verbesserungen notwendig sind. All das wird in dem Plan zusammengefasst. Die Politik muss darüber entscheiden. Am Mittwoch, 16. März, hat der Stadtrat das letzte Wort.