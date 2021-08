Der erste Schritt eines langen Weges

Löhne (WB)

Erste Weichen für die Generalsanierung des Löhner Bahnhofs in Verbindung mit seinem Umbau zu einem Dritten Ort sind gestellt. Bei einer gemeinsamen Sitzung in der Werretalhalle haben die Mitglieder des Planungs- und Umweltausschusses sowie des Kulturausschusses jeweils mehrheitlich dafür gestimmt, das vom Büro Frauns in Münster im Auftrag des Vereins „Löhne umsteigen – der Bahnhof“ erarbeitete Nutzungskonzept sowie das daraus resultierende Raumprogramm für Wettbewerb und Umbau des Bahnhofs umzusetzen.

Malte Samtenschnieder