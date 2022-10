Der Sound von „damals“

Duo „Graceland“ entführt in Löhne mit Hits von Simon & Garfunkel in die 60er und 70er Jahre

Löhne

Das Publikum klatscht begeistert, erhoben von den Sitzen, und stimmt in die letzte Zugabe ein: Am Samstagabend hat das Duo „Graceland“ über 200 Besucher in der Löhner Werretalhalle zurückgeführt in eine Zeit grooviger Folkrock-Songs, mit denen Paul Simon und Art Garfunkel vor gut 50 Jahren eine ganze Generation begeistert haben.

Von Gabriela Peschke