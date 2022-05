Löhne: Festkonzert des Siemshofer Posaunenensembles in der Heilandkirche

Löhne-Mennighüffen

Neun Jahrzehnte Posaunenchor Siemshof in Löhne: Wer denkt da nicht zunächst an Kirchenmusik und Choräle, aber auch an Beerdigungen oder Geburtstagsständchen?

Von Gabriela Peschke