Die Gohfelder Straße in Löhne wird ausgebaut

Von der Einmündung In den Fichten an bis zur Stadtgrenze von Löhne und Bad Oeynhausen wird die Gohfelder Straße auf einer Länge von 420 Metern ausgebaut.

Die Straße wird von der Einmündung In den Fichten an bis kurz hinter dem Radbrink ausgebaut. Dort geht sie unter gleichem Namen in das Stadtgebiet von Bad Oeynhausen über. Die Gohfelder Straße steht schon länger auf der Löhner Planungsliste. Jetzt wird es aber konkret. Der Auftrag soll nämlich in Kürze ausgeschrieben werden.