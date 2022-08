Die L‘Ort Singers sind wieder da

Das Jahreskonzert findet nach langer Pandemiepause am 21. August in Löhne-Ort statt

Das Archivfoto zeigt die Sängerinnen und Sänger der L‘Ort Singers vor der Martin-Luther-Kirche in Löhne-Ort. Das Jahreskonzert am Sonntag, 21. August, beginnt um 18 Uhr.

Einerseits dürfen die Sängerinnen und Sänger nach längerer Zeit, wenn auch in verminderter Zahl, wieder auf der Bühne stehen und gemeinsam singen, andererseits bestehen die L’Ort Singers bereits zehn Jahre.

Die lange Corona-Zeit hat auch bei dem Löhne-Orter Chor Spuren hinterlassen. Es ist nicht möglich, nahtlos an die Zeit vor zwei Jahren anzuknüpfen. Viel muss sich neu finden – musikalisch, organisatorisch und zwischenmenschlich.

Daher steht dieses Konzert auch unter dem Motto „Am Anfang war das Wort“. Die lange Pause der Proben fordert zudem intensive Probenzeit und Vorbereitung, die der Chor mit Freuden wahrnimmt.

Zudem findet sich im Konzertrepertoire das Beste aus zehn Jahren L’Ort Singers, in neuer Interpretation und neu arrangierter musikalischer Begleitung. Langjährige Fans der L’Ort Singers werden sich sicherlich noch gut an die ausgewählten Stücke wie „Amazing Grace“ und „I will follow him“ erinnern. Ebenfalls liegt es dem Chor am Herzen, mit seinem christlichen Repertoire ein wenig Licht und Zuversicht in die aktuell schwierige Zeit zu bringen.

Karten sind bereits erhältlich

Der Löhne-Orter Chor freut sich sehr darüber, dass auch die altbekannten und geschätzten Musiker Benjamin Jahn und Kai Schmittmann die Sängerinnen und Sänger an Bass und Schlagzeug begleiten. Der Eintritt zum Konzert erfolgt nur mit Einlasskarte. Spenden für die zukünftige musikalische Arbeit des Chores sind ebenfalls willkommen.

Das Konzert findet am Sonntag, 21. August, um 18 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Löhne-Ort statt. Der Vorverkauf hat begonnen. Karten sind bei der Sparkasse Herford, Herforder Straße 32, und der Buchhandlung Dehne, Lübbecker Straße 3-5, erhältlich. Einlasskarten sind für eine Schutzgebühr von zwei Euro zu erwerben. Weitere Informationen zu den L’Ort Singers gibt es auch online unter www.lort-singers.de.