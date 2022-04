Die Spuren der Vergangenheit

Brünink, der in Rödinghausen lebt, brachte sich im Alter von 15 Jahren selber das Gitarrenspiel bei. Als Gitarrist, Komponist und Liedermacher sammelte er in den darauffolgenden Jahren Erfahrungen in Bands mit unterschiedlichen Musikstilen wie Folk, Rock und Jazz. An der Universität Osnabrück studierte er von 1983 bis 1988 klassische Gitarre, vertiefte sein Gitarrenspiel im Rahmen des Studiums der Künstlerischen Reifeprüfung dann an der Musikhochschule Detmold von 1989 bis 1993. Unter seinem Künstlernamen „Rio Nin“ präsentierte Brünink im Juli 2020 sein Debütalbum: „For your ears only“. Mit „Traces of the Past“ zeigt er, dass er definitiv seinen eigenen Stil gefunden hat.

