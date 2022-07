Diskuswerferin Pudenz aus Löhne selbstbewusst zur WM

Die Aussichten der deutschen Leichtathletinnen und Leichtathleten bei den anstehenden Weltmeisterschaften gelten allgemein als getrübt. Doch Diskuswerferin Kristin Pudenz (29) will, beflügelt durch die Olympia-Silbermedaille auch bei der WM, zuschlagen.

Überschaubarer Kreis deutscher Medaillenhoffnungen bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften in den USA

„Alles andere, als mich als Medaillenkandidatin zu bezeichnen, würde ich nicht machen“, sagte die gebürtige Löhnerin, die für den SC Potsdam startet, couragiert.

Bei den deutschen Titelkämpfen in Berlin unterstrich sie ihre Ambitionen mit einer persönlichen Bestweite von 67,10 Metern. Spätestens seit ihrem vierten deutschen Titelgewinn zählt die 29-Jährige bei der WM in Eugene in den USA zum überschaubaren Kreis der deutschen Medaillenhoffnungen.