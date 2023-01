Löhne: Drache mit Flugangst

Angst vor Viren hat ein Drache nun wirklich nicht! Aber das Fliegen… Ausgerechnet das ist dem kleinen Drachen Kokosnuss gar nicht geheuer. Am 21. Februar kämpft die beliebte Kinderbuchfigur in Löhne gegen seine Höhenangst, Piraten und einen Zauberer.

Kammerpuppenspiele Bielefeld kommen mit Drache Kokosnuss in die Werretalhalle

Das Drachenleben könnte so schön sein, doch was soll man machen, wenn man Flugprüfung hat und unter Höhenangst leidet? So ergeht es dem kleinen Drachen Kokosnuss. Seine Freunde Stachelschwein Matilda und Wildgans Dieter die Düse setzen alles daran, dass Kokosnuss endlich das Fliegen lernt.