Ein Ort, an dem sich Kinder wohlfühlen

„Wir feiern heut‘ ein Fest. Wir laden alle ein!“ Die Kinder der evangelischen Kita Siemshof haben den Festgottesdienst zum 50-jährigen Bestehen der Löhner Einrichtung in Ostscheid mit einem fröhlichen Lied eröffnet.

Die evangelische Kita Siemshof in Löhne feiert 50-jähriges Bestehen – 300 Besucher beim Gottesdienst

Zuvor waren sie zusammen mit ihren Erzieherinnen und den beiden Pfarrern Jörg Nagel und Olaf Bischoff in die Heilandkirche eingezogen, in der sich bereits mehr als 300 Gottesdienstbesucher eingefunden hatte.

Kita-Leiterin Vanessa Timm begrüßte die Festgemeinde und forderte sie auf: „Genießen Sie den Tag mit uns!“ Mit einem weiteren Lied und einem Anspiel über den blinden Bartimäus gestalteten die Kita-Kinder weitere Elemente des Gottesdienstes.

Beim Jubiläumsfest der Kita gab es viel zum Ausprobieren, Mitmachen und Staunen. Foto: Bernd Höner

Pfarrer Olaf Bischoff forderte die Kinder im Anschluss daran auf, Gegenstände nur durch Tasten zu erraten und beschrieb, wie sich Jesus dem Blinden zuwandte. Jesus schenke ihm seine Zeit, sagte er – einen Aspekt, den Pfarrer Jörg Nagel in seiner mehr an die Erwachsenen gerichteten Ansprache über das alttestamentliche Wort „Alles hat seine Zeit“ aufnahm: „Alle Zeit ist uns von Gott gegeben“, betonte er und forderte auf, die Zeit sinnvoll zu gebrauchen. Dazu gehörten aber auch Zeiten der Ruhe: „Gott unterbricht uns daher manchmal in unserem Tun.“

Im Anschluss an den Gottesdienst waren Kinder und Erwachsene zu Spiel- und Bastelaktionen auf der Straße zwischen Kirche und Kita und auf dem Außengelände eingeladen. Besonderen Anklang fanden das Bobbycar-Rennen und das Angebot, sich schminken zu lassen – unter anderem als Meerjungfrau oder als Dinosaurier.

Zaubershow mit Samoti

Einen Höhepunkt bildete der Auftritt des Zauberers Samoti vor dem Portal der Heilandkirche: Eine gute halbe Stunde lang verfolgten Kinder und Eltern die Mitmach-Zaubershow mit wandernden Münzen, sich verwandelnden Zauberstäben und sich geheimnisvoll bewegenden Fischen.

Eröffnet wurde die Kita Siemshof am 21. Januar 1972 mit 75 Kindern. 1990 kam – zunächst als Provisorium – eine weitere Gruppe dazu, heute besuchen 89 Kinder die Einrichtung. Sie werden von 13 pädagogischen Fachkräften betreut. Außerdem sind drei Mitarbeitende im hauswirtschaftlichen Bereich tätig.

Zunächst war die Kita in Trägerschaft der Kirchengemeinde, 2015 wurde sie in die Trägerschaft des Evangelischen Kirchenkreises Herford überführt. In dessen Namen überbrachten Referatsleiter Christian Neumann und Fachberaterin Jana Franke Glückwünsche zum Jubiläum.

Kita-Kinder stehen zusammen mit (von links) Fachberaterin Jana Franke, Referatsleiter Christian Neumann, Kita-Leiterin Jana Timm, Pfarrer Jörg Nagel und Pfarrer Olaf Bischoff auf der Wiese. Foto: Bernd Höner

„Auch wenn wir nicht mehr der Träger sind, so ist doch die Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde sehr eng“, sagt Gemeindepfarrer Jörg Nagel. So war er unter anderem „vor Corona“ alle 14 Tage mit der Gitarre in der Kita, um gemeinsam mit den Kindern zu singen.

„Ich hoffe, dass wir das nach den Sommerferien wieder aufnehmen können“, sagt er. „Corona war auch sonst eine ganz, ganz schwierige Zeit“, stellt auch Vanessa Timm fest, die im Januar 2020 die Leitung der Einrichtung übernahm. Sie freut sich, dass seit rund einem halben Jahr wieder „Normalbetrieb“ mit etwas reduzierten Öffnungszeiten herrscht und seit Ostern auch wieder gruppenübergreifende Aktivitäten möglich sind.

Viele Veränderungen

Zusammen mit ihrer Vorgängerin Claudia Stach, die die Einrichtung 32 Jahre leitete und beim Fest gern dabei war, erzählt sie von den Veränderungen in 50 Jahren Kita-Geschichte: So gab es 1991 nur eine Tagesgruppe, heute nehmen 60 Prozent der Kinder die Ganztagsbetreuung in Anspruch. „Beim Mittagessen sind aber fast alle noch da“, sagt Vanessa Timm. Auch gibt es aktuell zehn Kinder unter drei Jahren in der Kita.

Zu den Schwerpunkten der Arbeit in Siemshof gehören die Musik und das Singen mit den Kindern. Zusammen mit den Tageseinrichtungen in Mennighüffen und Halstern bildet die Kita Siemshof ein Familienzen­trum mit Angeboten auch für Eltern und die ganze Familie.

Der Schritt zum Familienzentrum fiel im Übrigen nicht schwer: „Wir wollten schon immer ein Ort für Kinder und ihre Familien sein“, sagt Claudia Stach. Und ihre Nachfolgerin ergänzt: „Es gibt eine sehr enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern. Auch zu unserem Fest heute haben die Eltern ganz viel beigetragen.“