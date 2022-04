Einbrecher stehlen Handys in Löhne - und verlieren Teile der Beute

Ein Lebensmittelgeschäft an der Albert-Schweitzer-Straße in Löhne ist in der Nacht zu Dienstag (19. April) das Ziel von Einbrechern gewesen. Sie entwendeten mehrere Mobiltelefone, jedoch nahmen sie nicht alle mit auf ihre Flucht.

Gegen 3.45 Uhr erhielt die Sicherheitsfirma Dienstagnacht (19. April) eine Alarmierung. In einen Lebensmittelmarkt an der Albert-Schweitzer-Straße in Löhne wurde eingebrochen. Unbekannte Täter waren in den Markt eingebrochen. Dafür hebelten sie nach Angaben der Polizei eine Seitentür auf.

Im Inneren begann dann ihr Beutezug. Sie hebelten die Scheiben von mehreren Glasvitrinen auf und entwendeten mehrere Mobiltelefone. "Einige der herausgenommenen Handys der Marke Apple und Verpackungen konnten noch im Inneren des Marktes am Boden liegend aufgefunden werden", teilt die Polizei mit. "Auch außerhalb des Objektes lag weiteres Diebesgut."

Nach aktuellem Stand sollen die Täter den Markt durch die aufgebrochene Zugangstür verlassen haben. Welches Diebesgut die Unbekannten tatsächlich mit auf ihre Flucht nahmen, werde zurzeit noch ermittelt, so die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Bearbeitung des Einbruchs übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder zum Diebesgut machen können, Hinweise unter 05221/8880 zu geben.